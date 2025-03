Las chicas de 'La isla de las tentaciones' reaccionan a las críticas a sus cuerpos de Mayeli y Nataly

Entre los comentarios despectivos al físico de sus compañeras, Mayeli aseguró que la exnovia de Gerard Arias tiene "las tetas escurridas y el culo escurrido"; sobre el cuerpo de la prometida de Tadeo Corrales declaró: "A mí su cuerpo sin más, está guapa más de cuerpo que de cara"; y puso a Ana Luiza en última posición de su ranking : "No me gusta naa su cuerpo, tiene cuerpo carpeta, pero de cara es preciosa".

Una de las primeras en reaccionar fue precisamente Ana Luiza , que lo hizo a través de un vídeo que también ha compartido 'La Cuernis'. La brasileña recordó que Mayeli tiene hecha una liposucción : "Pero por mucho que la tengas si no haces deporte ni vas al gimnasio ni tienes una buena alimentación... Tranquila que se va. Y luego se nota en la cara, en las piernas... En sitios en los que no tienes lipo. Flipo la verdad de que una mujer comente del cuerpo de la otra así porque sí diciendo 'cuerpo carpeta'... ¿Me pongo a tu lado y comparamos? ¿Quieres?".

En la zona de comentarios de la publicación de 'La Cuernis' Ana Luiza también ha comentado: "Cuanta envidia". A su comentario se han sumado los de Alba García, que ha declarado que le parece "increíble" este vídeo; Sthefany, que ha arremetido contra Mayeli: "Está bonita para hablar la chiwi, consejos vendo que para mi no tengo, después va con el discursito de mujer empoderada y de victimismo, se caen las mascarillas bebé"; y Bayan, que ha escrito: "No doy crédito, yo me equivoqué metiéndome con el físico de mi ex y no sabéis lo que puede llegar a ocasionar, quien tiene inseguridades que se las trabaje sin creárselas a los demás".