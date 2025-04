" Fue volver con Eros y me empecé a apaga r. No me apetecía trabajar. Sí que estaba feliz con él en casa, pero era una felicidad falsa", comenzó. Tras escuchar estas palabras tan ambiguas, Gerard intentó que diese más detalles y así fue como Bayan reveló que su novio la había sido infiel por aquel entonces.

Pocos días antes de la fecha en la que iban a despegar rumbo al país asiático, Eros se rompió la clavícula y cancelaron el viaje . "Perdimos 1.500 euros", recordó Bayan. Pero no fue el único disgusto que se llevó, ya que en esos días también se enteró de que su novio la había puesto los cuernos. "Ya he dicho que me apagué. Me fue infiel desde que volvimos, de noviembre a enero. En enero le pillo, un martes. Y un miércoles se parte la clavícula", contó.

En ese momento podría haber decidido dejarle en España y marcharse a Tailandia por su cuenta, pero no lo hizo: "Yo, tonta, me acabo de enterar y me tenía que haber ido a Tailandia sola, pero me dio pena y me quedé. No soy así de mala, y no me salía". Ahora recuerda ese momento con amargura: "Perdí todo: el viaje, el trabajo...".