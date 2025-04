Álvaro ha coincidido con su exnovia Mayeli en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . Su relación ha estado llena de altibajos desde que decidieron dar el paso y, aunque decían estar muy enamorados, hubo infidelidades y mentiras entre ellos. En este reality hemos descubierto más informaciones bomba sobre ellos que han hecho saltar todo por los aires... aunque a Álvaro no le importaría volver con ella .

Álvaro y Gerard estaban hablando sobre sus intimidades en uno de los apartamentos. El exnovio de Alba García le contó algunos detalles de sus relaciones sexuales con Mayeli y destacó cómo le gustaba el sexo con ella: "Me encanta el sexo con ella, disfruto como no he disfrutado en mi vida, pero porque la quiero". Incidió en que también le gustaba con otras parejas que ha tenido, pero con ninguna como con Mayeli. También destacó lo importante que es para él el amor en este ámbito.