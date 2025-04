Mil cosas han pasado en el vecindario desde que se abrieron las puertas de ‘ Los vecinos de la casa de al lado ’, el reality que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS . Broncas, tensión, confidencias, secretos que salen a la luz… Pero, para sorpresa de los colaboradores de la gala celebrada este miércoles por la noche, Bayan no estaba implicada en ninguno de esos salseos.

Iban García les preguntó a los concursantes durante la gala que qué tal habían ido sus primeras 48 horas en el reality y Bayan respondió que era la que más relajada estaba. Incluso que estaba intentando calmar los ánimos entre sus compañeros . Su respuesta no le gustó nada a Marta Peñate , que cree que la exnovia de Eros ha ido al programa a lavar su imagen.

Bayan intentó defenderse de las acusaciones de Marta Peñate explicando que es imposible estar actuando las 24 horas del día y que no es actriz. Y la respondió: “Como no tienes nada para atacarme, ya empiezas. Te ha sorprendido que en 48 horas no puedas venir a decirme nada, ¿no?”.