Alba explicó que Gerard siempre estaba intentando justificar que no la había sido infiel, aunque según su punto de vista sí que la había puesto los cuernos con Mayeli y con otra chica. "Me j*** que no lo admita con 32 años que tiene. Yo he admitido mis culpas después de 'La isla de las tentaciones'. Me revienta, intento tener una conversación con él, me pica y al final exploto, porque no me deja de pinchar. Él ha sido mi novio durante un año, hemos convivido juntos, me conoce y sabe en qué botón tocar para que yo haga boom. ¿Y por qué lo hace? Me encantaría saberlo".