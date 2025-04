Sthefany comenta que, tras el ritual de ayer en 'Los vecinos de la casa de al lado' , el reality exclusivo de mitele PLUS , Aída estará dedicándole vídeos en las redes a Alba . Las chicas dicen que la tentadora se ha comido todas las sobras y Bayan bromea diciendo que entonces le parece raro que no lo haya hecho con Eros . Además, todas comentan momentos que han vivido con Aída tras ‘La isla de las tentaciones’ .

Cuando Sthefany comenta que Aída estará "haciendo TikToks", Bayan comenta rápidamente que está de acuerdo porque "es lo único que sabe hacer", según ellas. Por su parte, Alba recuerda que le llegó a decir que parecía ser su mayor fan porque "no hacía más que dedicarme TikToks": "Yo no le hago ni uno porque paso de ella".

Mientras tanto, Bayan es la que comenta que "se come la sobras" y que "lo raro es que no se haya comido a Eros". Mayeli considera que no cree que a Aída le guste Eros y las chicas se sorprenden: "Pero si le gusta todas las sobras...". Alba añade a la conversación sentenciando a Aída con un "es todo pesada".