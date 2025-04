. Alba y Gerard están conviviendo en ' Los vecinos de la casa de al lado ' (el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS), aunque lo hacen en apartamentos diferentes. Su relación es un tira y afloja: unas veces reconocen que entre ellos sigue existiendo atracción y que podrían pasar cosas, pero otras discuten acaloradamente.

Anoche, Alba les contó a sus compañeros los detalles del momento en que descubrió que Gerard le había sido infiel después de 'La isla de las tentaciones'. Aunque en el reality de parejas él decidió irse solo, cuando volvieron a España retomaron la relación. Una noche, ella dijo que no iba a salir de fiesta porque al día siguiente tenía clase. Él se fue con sus amigos y ahí fue cuando ocurrió todo.

Esa noche, Gerard se lio con dos chicas. Una de ellas es Mayeli, que también es concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La otra es una chica rubia que en ese momento Alba no conocía. La primera prueba que encontró sobre ella fue en el coche de Gerard. Cuando él se bajó, Alba aprovechó para buscar pistas y encontró un largo pelo rubio que no era suyo. En ese momento no sabía a quién pertenecía, pero días después lo descubrió.