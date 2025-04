En la gala de anoche, los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS , debían escoger a cuál de sus compañeros salvar de la nominación .

En la gala de este miércoles por la noche también vimos la reacción de Bayan a las críticas por la espalda de sus compañeros. Le pusieron un vídeo en el que se veía a Sthefany, Álvaro, Gerard y Mayeli criticándola e incluso diciendo que había ciertas cosas y comentarios que hacía con maldad. Sus palabras dejaron de lo más sorprendida a la exnovia de Eros, que no se las esperaba. Y les dijo: "Flipo un poco porque creo que tenemos muchas horas como para que me lo digan a mí y no por las espaldas".