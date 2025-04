Paula, psicóloga, llega al apartamento de 'Los vecinos de la casa de al lado' para impartir una taller de las emociones con el objetivo de que aprendan a gestionar su temperamento

Bayan y Mayeli, quienes protagonizaron un enfrentamiento por la comida, se arrepienten de haberse dicho cosas feas para hacerse daño

Claudia Sánchez opina sobre sus compañeros y critica la falta de sinceridad de Gerard: "Es mejor decir las cosas"

La psicóloga, Paula, visita el apartamento de 'Los vecinos de la casa de al lado' para impartir un taller de control de emociones. Ella le pide a los chicos que abran sus corazones y hablen de los sentimientos que peor gestionan, siendo el más repetido entre la comunidad la rabia y el temperamento. Centrándose en esto, les pide recrear un enfrentamiento que tuvieron por la comida para ayudarles a comprender qué es lo que hacen mal a la hora de discutir. Esto ha ayudado a que compañeras, como Mayeli y Bayan, reflexionen sobre las duras palabras que se dijeron la una a la otra.

Bayan y Mayeli, arrepentidas por su comportamiento

Los habitantes del apartamento recrean bajo la directriz de la psicóloga el tremendo enfrentamiento que tuvo lugar en la casa motivada por la escasez de comida, en la cual los gritos e insultos volaron por los aires. Bayan reconoce que dijo cosas muy feas sobre Mayeli: "Lo que no me gustó de esa discusión es que yo la ataqué con los cuernos y eso no se hace. La cagué y me sentí mal porque yo he estado cuatro años con cuernos". La expareja de Álvaro también le dijo algo fuera de lugar: "Yo la ataqué y le dije que nadie la quería y que ningún tío la aguanta".

Paula alucina al escuchar lo que se llegan a decir en medio de un enfrentamiento: "Un segundo, es veneno lo que soltáis por vuestra boca cuando os ponéis así, ¿no?". Lucía confirma la percepción de la psicóloga: "Si un tío te pone los cuernos porque eres insoportable, eso duele". Por si acaso, Paula quiere dejar claro cuál se supone que es la verdadera intención detrás de estas palabras: "Sabéis lo que más le duele a la otra persona y, en ese momento, es justo lo que decís, ¿no?". Así es, señalan los concursantes, a pesar de que el enfrentamiento esté motivado por cualquier otra razón.

La psicóloga quiere saber cómo se sintieron cuando se dio por concluido este tenso momento. "A mí me dieron ganas de llorar", confiesa Bayan. "Yo me sentí fatal porque, al fin y al cabo, lo pagué con ella. Encima estaba discutiendo con él, entró ella, se comió el arroz y lo pagué con ella por una chorrada que al día siguiente me dieron de desayunar, me sentí mal y me guardé un trozo de comida para dárselo", afirma Mayeli.