Bayan descubrió en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS , algo que no se esperaba. El programa le puso un vídeo en el que sus compañeros la criticaban a sus espaldas y decían sobre ella cosas que nunca le habían comentado a la cara. La exnovia de Eros se quedó de piedra.

Gerard comentó que Bayan "tiene de vez en cuando alguna actitud que me hace no confiar al cien por cien en contarle cualquier cosa. (...) Somos amigos, pero no me fío de ella". Álvaro coincidió con él: "La veo, como dijo Montoya, como la 'mete mierdé".