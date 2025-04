Con respecto al tenso enfrentamiento entre Carlos Calderón y su mujer, Laura Cuevas, todos parecen decantarse a favor de la pareja de la concursante. "La Laura esa a mí no me gusta nada", confiesa Sthefany. "A mí me dio pena el marido", comenta Gerard. Todos, menos Álvaro: "El marido no veas todo lo que dijo".