Durante la gala de este lunes, Sthefany rompió a llorar al hablar con Iban García desde el vecindario: "Estoy más nerviosa desde que vi a mi novio. Siento que necesito una conversación con él. No sé qué ha visto entre yo y Álvaro, le quiero como a un hermano, le tengo un montón de cariño y no me quiero pelear con él por nada tampoco. Pero no estoy bien", comenzó.