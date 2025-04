La concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' se ha abierto en canal: esto le ha dicho a sus compañeros

Aída, a Mayeli: "Me has dicho arpía, mala amiga..."

Álex ha comentado en el jardín de 'Los vecinos de la casa de al lado' a Gerard y Mayeli que Aída se siente sin ningún apoyo. En ese momento, Aída se ha sincerado y les ha dicho que es cierto, puesto que ha entrado sola y no tiene a nadie a quien acudir si se pone mal. Gerard y Mayeli la han intentado animar. Sin embargo, Aída asegura no confiar en Mayeli porque le ha fallado en numerosas ocasiones. Todo esto lo hemos podido ver en el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS.

"Si tengo un problema algún día no acudo a ninguno de vosotros, no tengo esa confianza para decir: 'Oye, necesito hablar, necesito desahogarme", comentaba Aída en el jardín de los 'pisitos'. Además, se dirigía a Gerard y Claudia para señalarles que no siente la confianza suficiente como para acudir a ellos cuando peor está.

"Siento que a la mínima me vas a vender"

No obstante, Aída cree que con el paso de los días esa situación mejorará. El resto de compañeros se mostraba compasible con esa situación que está viviendo Aída. De hecho, Mayeli le daba su palabra de que intentará no discutir con ella. Aún así, Aída no se fía: "Conmigo has sido bastante mentirosa y falsa y no siento que pueda contarte mis problemas, porque considero que a la mínima me vas a vender". Aída además mencionaba a Sthefany, con quien ve muy difícil que mejore su situación.