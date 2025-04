El que fuera novio de Adara Molinero no se cortaba a la hora de hablar de la tentadora de 'La isla de las tentaciones': "Si hasta ella reconoce que está acostumbrada a hacer el ridículo... me esperaba eso de ella. Me cansaría convivir con una persona así. Las personas que te intentan vacilar de la nada... y además, no lo hace a solas, sino delante del resto. Busca la aprobación de los demás", ha señalado un Álex Ghita que cree que Mayeli es "una persona insegura, camuflando esa inseguridad dando el espectáculo que da".