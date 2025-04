Álex Ghita es el amo de llave s de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . En la fiesta de anoche estuvo hablando con sus compañeros de cómo es el tipo de mujer que le atrae.

"Mi prototipo de chica no está aquí", comenzó Álex Ghita, respondiendo a las preguntas de sus compañeros. Dijo que se fijaba en las mujeres morenas, comentario que no pasó desapercibido para Gerard. "Como Bayan", apuntó. El amo de llaves se rio de la ocurrencia, pero no dijo nada al respecto.