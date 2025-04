Marta Peñate, sorprendida con la opinión de José María Almoguera sobre Montoya

Kike Quintana le ha pedido a su compañera en 'TardeAR', Marta Peñate , que le confirme si no está cansada de Montoya , concursante que a ella ya le gustaba mucho en 'La isla de las tentaciones' . La canaria ha reconocido que sabe que a mucha gente le está "cansando" el de Utrera durante su concurso en ' Supervivientes 2025', pero que a ella le sigue gustando.

"A mí no me ha cansado, Montoya siempre ha sido cansino, ¡no sé qué esperaba ver la gente de Montoya!", ha comentado la ganadora de 'Supervivientes All Stars', que ha bromeado diciendo que se siente identificada con el exnovio de Anita Williams porque ella es igual de cansina. Los colaboradores han ido después a preguntar a otros compañeros qué opinión tienen sobre el 'archienemigo' de Manuel González y Marta ha escogido a José María Almoguera.