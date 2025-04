'Supervivientes' es, sin duda, uno de los realities más impresionantes de los últimos tiempos. Por no decir el que más. Y es que no solo le avalan las 23 temporadas que lleva en parrilla (contando con esta última que estamos viviendo en estos momentos), también la gran fortaleza y superación que tienen los concursantes en su convivencia en Honduras.

Todo ha ocurrido cuando Jorge Javier se disponía a dar paso a Laura Madrueño: el presentador mostraba su sorpresa después de que la 'maestra de ceremonias' no hiciese su saludo clásico que hace con los brazos cada vez que conecta con ella, levantándolos de manera eufórica. "¡Hoy no me lo has hecho!", exclamaba el presentador. "¡Por Dios... y ya lo hemos echado de menos!", añadía Jorge Javier Vázquez.