Un nuevo 'Oráculo de Poseidón' abordaba las tensiones que se han vivido en la convivencia entre los supervivientes en los últimos días, en la que Carmen Alcayde y Makoke aclaraban en qué punto está su relación después de hablar sobre esto en la playa, momento en el que no faltaba la tensión.

Makoke explicaba que, cuando Carmen estuvo de parásito, "Montoya estuvo más cercano al grupo", algo que molestaba a Carmen, que no entendía esta actitud de su compañera: "Ella quiere que seamos todos felices , pero ni perdón ni nada".

Carmen aseguraba que ha echado en falta que Makoke se preocupase por ella: "Algo de compañera, de 20 años en Telecinco". "Tú has tenido enfrentamientos, yo no estaba y cuando llegué a la playa me sentí más acogida por Pelayo y por Damián, vosotros estabais más distantes, ¿te tengo que pedir perdón por eso?", entonaba Makoke y Montoya saltaba en defensa de Alcayde, la que dejaba claro que ella "le ha decepcionado".