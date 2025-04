Cuando Gonzalo entraba al probador preparado en la playa, ahí estaba Gal con ganas de sorprender al concursante, sin que este se esperase absolutamente nada. Pero cuando pensaba que era el novio de Makoke el que iba a salir de este lugar, era su novio y este no podía evitar las lágrimas y lanzarse a sus brqazos: "Cuánto te echo de menos, ¿me sigues queriendo? No me lo puedo creer". Y este le dejaba claro que "le ama" y que no se está perdiendo de su concurso en Honduras: "Estamos muy orgullosos de ti, me encanta lo que veo. Lo haces muy bien".