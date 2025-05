"Lo que me puse en la carta me lo puse, pero no era consciente de que iba a llegar a los limites a los que ha llegado. El como va a cambiar mi vida, el como lo he disfrutado, el como he llorado... Que yo no he llorado nunca en mi vida, yo no lloro nunca jamás, y he llorado más que en toda mi vida junta. La vedad es que ha sido impresionante, no tengo palabras para expresar lo que ha sido esta experiencia porque a pesar de todo, de dormir en el suelo, con las pulgas, con todo, ha sido la mejor experiencia de toda mi vida.