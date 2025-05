Andrea Arpal, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones 8’ es la nueva vecina que se ha incorporado al programa de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, un reality exclusivo de Mitele Plus.

Andrea se encontraba cocinando cuando los miedos sobre su relación Joel se han apoderado de ella, y así se lo ha expresado a Mayeli: “Tú no lo sabes, pero Joel se lio el fin de semana pasado con Andrea, la tentadora de Borja del año pasado”. Mayeli, muy sorprendida ante la noticia aseguraba que “no le pega nada”, a lo que Arpal responde: “Ya, pero a Joel le da igual , cuando está soltero es así. Joel de soltero es asqueroso, no tiene filtro ”.

Tras esto, Mayeli le cuenta que la chica con la que se ha liado Joel es expareja de Ricky, el italiano. Además, la pareja de Joel desvela que Bayan le dijo ciertas informaciones de esta chica y que “me dijo que era una suelta y una interesada”. Por otro lado, la concursante y novia de Joel explica que “Andrea le comentó a Joel que no quería volver al mundo televisivo y…bueno. Encima se llama igual que yo, se lía con una y con el mismo nombre, no tiene nada que ver conmigo, pero vamos a ver…”