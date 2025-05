El colaborador ha dado la cara por su amiga, con quien concursó en 'GH DÚO': así ha sido el acalorado enfrentamiento

La entrada de Maica en 'Los vecinos de la casa de al lado' está provocando un auténtico terremoto en los 'pisitos'. Y no solo en los 'pisitos', también lo ha creado durante la gala emitida en mitele PLUS solo para suscriptores. Y es que un comentario de Maica en el vecindario ha sido malinterpretado por Gerard y Sthefany y, después de que Gerard señalase en el directo de la gala que había sido un "comentario desafortunado", Miguel Frigenti iba a dar la cara por Maica y se iba a envolver en un tenso choque con Sthefany. "Ella no tiene la culpa de que no lo entendáis", aseguraba el colaborador.

Sthefany le decía a Maica que había sido muy clara con ella cuando lo tenía que ser y Frigenti, sin pelos en la lengua, subrayaba lo siguiente: "No quiero quedar de defensor de Maica, pero no mientas. Estás obsesionada con ella desde que ha entrado, poniéndola verde a la espalda. Estás todo el día amargada". Además, el colaborador le daba un consejo a Maica: "Abre los ojos, porque aquí hay un premio. Te están poniendo verde a las espaldas". Sthefany no daba crédito: "Ya estás metiendo mierda, eso es lo tuyo".

La confesión de Maica a Miguel Frigenti

Miguel Frigenti continuaba con su defensa a ultranza sobre Maica, esta vez echándoles en cara a Gerard y Sthefany que no entendía cómo criticaban a Maica por "opinar si le parece guapo un hombre u otro". Esto último viene dado porque Maica llamó a Miguel Frigenti antes de entrar a los 'pisitos' y le desveló al colaborador quién le parecía más guapo del vecindario, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los concursantes. "Tú has venido aquí a meter mierda y estás con la metralleta cargada", subrayaba una Sthefany muy encendida con Frigenti. "¡Qué sabes tú de mí!", añadía la exnovia de Tadeo.

Y es que Sthefany era una de las que más saltaba porque Maica le confesó a Miguel Frigenti que Tadeo le parecía guapo, por lo que incrementaba todavía más si cabe la tensión entre la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y el colaborador.

Sthefany le decía de nuevo que no entendía cómo podía "meter tanta mierda" y Miguel Frigenti dejaba claro que es colaborador y está ahí para opinar: "¡Eres una celosa hija!", aseveraba el colaborador. "Tienes la nariz tapada, no las orejas", era el comentario de Miguel Frigenti que hacía saltar por completo a Sthefany. Una Sthefany que cada segundo se ponía más tensa. Finalmente, Ibai -presentador de 'Los vecinos de la casa de al lado'- cortaba el acalorado momento para pasar a otro tema y dejar atrás este tenso choque que presenciábamos durante la gala emitida en mitele PLUS solo para suscriptores.