Mayeli, que también estaba presente en la conversación, no estaba del todo de acuerdo con esa explicación. "Quedamos mal los dos", le dijo. Además, insistió en que la decisión de dar la versión del hotel en lugar de la del baño fue de los dos, no solo de ella. Gerard no estaba de acuerdo: aseguró que si contó que fue en el hotel fue por Mayeli, porque ella se lo pidió, ya que a él personalmente le da igual. Es más, no era la primera vez que se liaba con una chica en el baño de una discoteca.