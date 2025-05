La llegada de Maica a ' Los vecinos de la casa de al lado ' ha generado todo tipo de reacciones. En Tadeo y Sthefany, la pareja que contraerá matrimonio , la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha calado del todo. Aseguran, según podemos observar en el vídeo superior a este artículo, que la murciana no les acaba de dar confianza plen a.

Los vecinos se encontraban haciendo sus labores de casa cuando Tadeo le ha transmitido sin rodeos lo que piensa de Maica. " A mí ella no me trae buenas vibras ", le dice a su prometida. Sthefany, por su parte, le narra algo que vivió en el día anterior. "Ayer le dije que sacara su ropa y va ella con un spray y un papel para limpiarlo y le dije 'cariño, mi novio es más maniático que tú'. Me dijo 'este apartamento está más limpio que otro'", cuenta.

Así, a la concursante no le agradan algunos comentarios que tiene la exgranhermana con el tema de la limpieza. Pero tampoco le son muy afables sus palabras con respecto a la masculinidad de los hombres. "'Me gustan los tíos más hombres', me dijo. Si eso lo dice un hombre al revés lo ametrallan. Me cae y no me cae", agrega.