Lucía Sánchez o Bea Retamal, los colaboradores se mojan y eligen de qué lado están: "Se victimiza en exceso..."

Esto ha generado un fuerte enfrentamiento entre ambas, y hace solo unos días se reencontraban en plató para hablar de lo sucedido. Aunque Lucía aseguraba a Gerard que podía hacer lo que quisiese, sí apuntaba algo que no le está pareciendo bien de su concurso: “Lo que me parece injusto es la mierd* que me estoy comiendo fuera que no es poca y esté en mi casa llorando, mientras tú estás viva la vida”, explicaba.