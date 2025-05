Los colaboradores juzgan a Maica y su problema con la limpieza: "Sabe que le ha ido bien y..."

Maica Benedicto ha sido la última incorporación a 'Los vecinos de la casa de al lado', y su llegada a los apartamentos no ha dejado a nadie indiferente. Poco a poco se ha ido poniendo al día con sus compañeros y todos ellos han reflexionado sobre las manías de la ex concursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO'.

"Lo de la lejía es porque yo soy una persona limpia. Soy muy hipocondriaca con las enfermedades, con los microbios y con las bacterias. Estudio mucho", explicaba. Además, no dudó en hablar de su experiencia en su anterior reality: "Lo que mejor desinfecta es la lejía. En un baño con 19 personas empecé a utilizar lejía en la casa. Fui la primera persona que pidió lejía. Iba con la lejía para arriba y para abajo porque iba la gente y se hacía pipí fuera y me enfadaba, lo pasaba fatal y me daba ansiedad", recordaba.