Después de convertirse en el concursante salvado el pasado martes, Joshua ha sufrido un incidente inesperado. Tras celebrar por todo lo alto que se libraba una semana más de la expulsión, el superviviente ha tenido que ser evacuado de urgencia en helicóptero. El motivo, una erupción en la piel que, tal y como él mismo aseguraba, le "escocía muchísimo".

Todo comenzó en un área de la espalda, pero poco a poco se fue extendiendo: "No me puedo ni mojar, al dormir me duele con el calor. Me salió hace tres días y a partir de anoche empecé por los hombros. Ahora se me está empezando a llenar el pecho. Me pica muchísimo y estoy como torpe", contaba al médico que le atendió en la playa.

"Te voy a hacer una curación y te daré un medicamento. Y te vamos a sacar para darte seguimiento. Tenemos que darte una vigilancia más cercana", le comunicaba el doctor. Así que, acto seguido, y antes de abandonar la playa, se despedía de sus compañeros.

El equipo médico del programa no dudaba en hacerle las pruebas pertinentes y someterle al tratamiento necesario. Su continuidad en el programa iba a depender de la evolución de las lesiones y del criterio de los especialistas, que decidieron avisarle de lo que podría ocurrir: "Se te están infectando. Si mañana esta lesión aparece más extendida, no podrías volver a la playa".

La emoción de Joshua al hablar con su padre

Antes de conocer si iba a poder continuar en la aventura o no, Jorge Javier conectaba con él en directo para ver cómo se encontraba y qué sensaciones tenía: "No sé qué ha pasado, a veces nos hacemos heridas en las pruebas, lo damos todos, nos cortamos, nos quemamos… Pero las inclemencias del tiempo afectan al cuerpo y creo que es lo que me ha pasado, estoy que caigo en picado, pero estoy bien".

Eso sí, lo que no se esperaba era que el presentador iba a dar paso a su padre en plató para que pudieran intercambiar unas palabras: "¿Qué pasó, mi amor?", le saludaba. Nada más escuchar su voz, el superviviente se emocionaba. "Estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Yo quiero seguir, quiero ponerme bueno ya. Tú sabes la ilusión que me hacía estar aquí y después de salvarme no quiero irme. Te quiero mucho".

La decisión del equipo médico

Finalmente, llegaba el momento de que el concursante conociera la decisión de los especialistas. Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con él con el sobre en la mano y le transmitía el diagnóstico.

"Joshua fue evacuado ayer por presentar un brote de herpes zóster. Tras instaurar el tratamiento específico se encuentra mejor, pero la aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo. Por todo ello, continuará bajo tratamiento y observación médica hasta que pueda reincorporarse a la playa lo antes posible", comunicaba.

"¿Me quedo, no? Me quedo tranquilo porque sigo, ¿no? Es que estoy muy nervioso ahora mismo", reaccionaba el superviviente. "Joshua, no vuelves a la playa. Sigues en el concurso, pero continúas en observación", le aclaraba Jorge Javier.