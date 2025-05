Anita confiesa algo que no le ha gustado de Makoke y salta la tensión entre ellas en la palapa

Makoke interrumpe a Anita en sus explicaciones y esto provoca un gran cabreo en la concursante

Salta la tensión entre los dos grupos ante el reparto de la recompensa de 'La liga de los Dioses': "Es muy egoísta"

En una palapa cargada de tensión durante la gala de 'Supervivientes', los concursantes se enfrentaban a todo lo sucedido durante los últimos días en la playa, donde una de las grandes señaladas era Nieves Bolós.

En un momento bastante tenso entre los dos grupos, en el que un reparto de recompensa acrecentó los malos rollos entre playas, Anita tomaba la palabra para sacar la cara por Nieves ante las críticas de sus compañeros: "A mí me molestan mucho más otras cosas".

Los comentarios de Makoke que no han gustado nada a Anita

Y apuntaba directamente a Makoke y a sus comentarios sobre la comida en la playa, que no le había gustado nada: "Has venido a la ventana y nos lo ha dicho a toda la playa, que hemos pensando: no sé de qué va, sabiendo el hambre..."

Pero Makoke se levantaba de su asiento negando esto completamente: "Es mentira absoluta, ¿dónde está el vídeo?" Comentario que hacía saltar a Carmen Alcayde: "Qué bajo es decir lo del vídeo cuando sabes que no se graba siempre". Y Anita continuaba asegurando que esto había sucedido, pero mientras hablaba era interrumpida por Makoke: "Que no he acabado".