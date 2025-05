¿Hay tonteo o no hay tonteo?: te contamos todos los detalles de la conversación entre Joel y Maica

"Me dijiste que no había tonteo y esto es tonteo": Andrea, al ver los mensajes de Joel con Maica

Durante la gala que ha emitido 'Los vecinos de la casa de al lado' en mitele PLUS solo para suscriptores, unas reveladoras conversaciones entre Maica y Joel han salido a la luz, provocando una fuerte reacción de Joel sobre Maica. La conversación comienza con una Maica reaccionando a una historia de Joel preguntándole "qué tal su domingo" con Andrea, a lo que Joel responde "pensando en la boda". Y añade lo siguiente: "Si te comento un anillo, ¿qué pasa?". "Que estás loco, eso pasa", responde Maica. Joel subraya entonces lo siguiente: "¿Tienes miedo? Hay veces que en la vida hay que arriesgarse".

Andrea no se iba a callar al respecto al ver todo esto en directo: "Me dijiste que no había tonteo y esto es tonteo". Maica, por su parte, no lo veía de la misma manera: "Para mí no lo es". Ibai le preguntaba directamente a Andrea si tiene una conversación pendiente con Joel y esta respondía de manera tajante que "sí".

En ese momento, Joel entraba en directo para dar las explicaciones oportunas: "Nunca he mentido a Andrea. La primera mentirosa y falsa es Maica, ha dicho cosas que no son reales. La primera que ha tonteado es ella". Maica en ese momento aseguraba que Joel se "pasaba todo el día hablándole": "Me dijiste dos veces si estaba en Madrid. Yo te dejé de hablar porque tenía muchas cosas que hacer... y seguías escribiéndome".

Joel le restaba importancia a lo de si estaba en Madrid asegurando que era "por un vuelo". "Dale explicaciones a tu novia, no a mí. No seas falso... ¡si me mandaste una foto!", decía Maica.