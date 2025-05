Después de la tercera y última transferencia embrionaria, Marta Peñate soltaba el bombazo este lunes : está embarazada. "Se acabó la agonía", señalaba la influencer y colaboradora de Telecinco. Las reacciones a la noticia no han tardado en sucederse , además de la de la propia Marta Peñate, con un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que quieren quedarse embarazadas y por x motivos no pueden o está resultando para ellas algo un tanto complicado. Durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' emitida en mitele PLUS solo para suscriptores , la pareja de Tony Spina se ha pronunciado al respecto y ha dado más detalles de ese embarazado que tanto llevaba buscando.

La cara de Marta Peñate era de emoción total, con unos ojos vidriosos y visiblemente feliz: "Todavía me cuesta decirlo... estoy embarazada... me sale como la cosilla. Todo el mundo sabe que lo he pasado súper mal, que esto me ha costado muchísimo. Hasta que no pasen tres meses no voy a estar tranquila. Te digo tres meses por no decirte seis, después nueve y cuando nazca, ¡a los diez años me quedaré tranquila!", bromeaba.