Pese al resultado ddel test, Peñate tiene claro que ella no va a estar "tranquila" hasta que no haya pasado un tiempo. "No me lo creo todavía", dice. Justo este 12 de mayo, al mediodía, los especialistas le daban la noticia que ha sabido a gloria para la colaboradora. "A las tres me lo dijo mi médico, él ya sabe que estoy desquiciada", señala.