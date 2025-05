Lara Guerra Madrid, 14 MAY 2025 - 00:24h.

Joshua, Escassi, Alcayde y Nieves son los cuatro nominados de esta semana en 'Supervivientes'

Montoya, al límite, asegura sentirse "incomprendido" y confiesa la decisión que ha tomado al respecto: "He llegado a mi tope"

Joshua, Escassi, Alcayde o Nieves, como nominados de la semana se enfrentaban a la ceremonia de salvación durante ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, todos ellos presentaban unas expresiones que reflejaban en todo momento sus ansiadas ganas por quedarse en el reality.

Machete en mano, Laura Madrueño se preparaba para dar comienzo a la ceremonia de salvación subida junto a los nominados sobre la estructura encima del mar. “El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves es…” entonaba la presentadora mientras cortaba las cuerdas de los concursantes.

Joshua se convertía en el primer nominado en caer al agua y por lo tanto, sigue nominado a la expulsión del jueves. Sin hacerles esperar, la presentadora comunicaba el nombre del segundo de ellos que iba a seguir en la palestra hasta la gala del jueves: “El segundo superviviente que continúa nominado y que por lo tanto, se enfrentará a la expulsión es…Nieves”.

El superviviente salvado lanza un mensaje a la audiencia: "Gracias a toda España"

Y finalmente el duelo se debatía entre Carmen Alcayde y Escassi, la tensión se palpaba en el ambiente. Laura Madrueño resolvía la ceremonia y daba el nombre del siguiente superviviente no salvado: “El tercer superviviente que continúa nominado y que se enfrentará a Joshua y a Nieves es…¡Carmen!

Esta ceremonia dejaba a Álvaro Muñoz Escassi como el primer salvado de la nominación, quién no ha podido contener su emoción y no ha dudado en dedicar un mensaje a todos aquellos que le han votado: “No me lo esperaba, de verdad. Gracias a toda España, me encanta que me hayáis salvado y os lo agradezco. Seguiré haciendo el programa cómo lo estoy haciendo, es señal de que lo estoy haciendo bien. Muchísimas gracias, os lo agradezco a todos”, explicaba conmocionado.