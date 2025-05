Pedro Jiménez 13 MAY 2025 - 22:57h.

Montoya no puede más. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' está atravesando sus peores días en Honduras y así se lo ha hecho saber a la audiencia durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' dirigida por Carlos Sobera, que ha tenido lugar en Telecinco este martes.

El de Utrera siente que desde 'Playa Calma' "se ríen de él y de su forma de hablar": "Estoy un poco bajillo, viviendo una montaña rusa continua. Por mi salud tomé un camino diferente con ciertas personas. Mi opinión sobre algunos concursantes ya está clara", comenzaba diciendo. Unas palabras que rápidamente nos llevaban a la gran discusión que protagonizó con Makoke en la pasada gala y que, está claro, ha dejado estragos en el concursante.

Es por ello que Montoya ha tomado una decisión: "No me voy a enervar más, por mi salud mental y emocional. Sí, se ríen... me siento incomprendido muchas veces. Yo tengo mi forma de ser, a quien le pueda gustar pues bien... mis frases y mi forma de ser, que mi madre me entiende. El otro día, en la gala, sentí que cada palabra que decía se malinterpretaba. Si he nacido para eso pues vale. Pero no me siento comprendido. Así que voy a intentar llegar al máximo al margen de la opinión de esas personas".

Y es que según el sevillano, "ha llegado a su tope": "Veo a esas personas, sus malas caras, el 'falsericidio'... ya he dado todas las oportunidades y sigo viendo eso. Que no los amo y no puedo ni darles los buenos días".