Nieves y Carmen vuelven a estar nominadas una semana más, y sus defensores en plató no han dudado en mandarles un mensaje de ánimo, ¡Dale play!

Después de muchas semanas de convivencia y supervivencia en Honduras, los concursantes empiezan a estar cada vez más desgastados. Las nominaciones se hacen cada vez más cuesta arriba, y realmente son pocas las semanas que les quedan en el concurso a todos ellos, pero el objetivo está claro: llegar a la final.

Tras todo lo que han pasado a ninguno de ellos les gustaría tener que quedarse a las puertas de la final de 'Supervivientes', pues sería un sueño para muchos de ellos.

Esta semana se enfrentan a las nominaciones Nieves Bolós, Carmen Alcayde y Joshua, ya que Escassi ha sido el primer salvado de la semana. En esta pelea no está claro quién podrá quedarse atrás, pues los tres han tenido un papel muy importante en el concurso y han demostrado sus grandes habilidades como supervivientes.

"Nieves tiene educación, no chilla"

La madre de Nieves no ha dudado en defender a su hija, explicando así todas las fortalezas con las que cuenta la concursante y el motivo por el que debe continuar en Honduras: "No se enfrenta, pesca y hace equipo. Ha sido muy machacada, menos mal que no está ahí dentro esa persona", asegura

"Carmen se merece llegar a la final, no se ha callado"

Por su parte, Jose, amigo y defensor de Carmen, ha explicado sus motivos por los que, en este caso, Carmen Alcayde debe quedarse en la playa: "Me ha sorprendido la Carmen guerrera, no se ha callado nadie y no ha soportado ningún ataque"

