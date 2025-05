Sthefany está triste y su novio Tadeo intenta animarla: "No somos dos mundos opuestos"

Gerard estalla contra Sthefany por sus exigencias: "¡Qué me hables bien!"

Tadeo y Sthefany estaban hablando sobre la actitud de Albert Barranco y Maica Benedicto en ‘Los vecinos de la casa de al lado, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, y han terminado analizando su propia relación de pareja.

Sthefany ha empezado diciendo que ella y Tadeo son “dos mundos opuestos” y que quizá sea mejor que “se busque a alguien que le complemente más”. Él ha rechazado esta idea con contundencia y ha intentado hacerle ver a su chica que solo tiene ojos para ella.

“Yo no tengo por qué tener una pareja que sea igual a mí. (…) Tú y yo no somos dos polos opuestos, mi amor”, ha respondido él ante las primeras dudas de Sthefany. Luego ella ha seguido explicándole lo que pasaba por su cabeza en ese momento: “Yo siempre he pensado que soy así, más energética, siempre arriba, tengo mi carácter y tú eres más tranquilo. Pero a la vez siempre he pensado que tenemos muchas cosas en común, sobre todo el futuro y la forma de pensar”.

A lo que Tadeo ha respondido, muy seguro: “A mí me gusta verte arriba. Yo siempre quiero verte arriba, verte alegre y divertida. Claro que tenemos muchas cosas en común, ambos queremos lo mismo”, le ha insistido.

Tadeo intenta animar a Sthefany: "Te quiero por encima de todo"

Pero Sthefany seguía muy alicaída, así que él ha respondido con un cariñoso abrazo para intentar animarla y despejar todas sus dudas: “Yo contigo al fin del mundo, mi vida. Me da igual lo que digan tres personas de ti. Yo sé bien cómo tú eres. Yo sé bien lo que yo soy, lo que tú eres cuando estás conmigo. Queremos los dos lo mismo el uno para el otro. Me encanta la persona que tú eres y en la que te has convertido. Y a ti te quiero por encima de todo”.

