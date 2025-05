Maica Benedicto les cuenta a sus compañeros qué ocurrió cuando coincidió con el hijo de Carmen Borrego en 'GH DÚO'

El nuevo look de Albert Barranco diseñado por Maica: "La verdad es que estoy guapo"

Albert Barranco, Maica Benedicto, Gerard Arias y Andrea Arpal pasaron la noche de este domingo viendo juntos la gala de ‘Supervivientes’ presentada por Sandra Barneda. Los cuatro concursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, aprovecharon para comentar el reality y para comer palomitas.

Carmen Borrego era una de las colaboradoras de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ y, cuando Maica la vio, hizo un comentario: “Estuve con su hijo en ‘Gran Hermano”. Gerard quiso que diera más detalles sobre el tema y ella le respondió: “Al principio me tiraba la caña y ella me apoyaba, en plan de que le gustaba como nuera. Pero yo no le hice match y luego nada. Ahora está con María [la Jerezana], muy guapa”, les explicó.

Luego siguieron viendo el programa y también hablaron sobre Terelu Campos. “Me cae genial, me hace una gracia…”, dijo Maica. Andrea estuvo de acuerdo con ella: “Es más buena”.

El tonteo entre Maica Benedicto y Albert Barranco

Mientras veían el reality, Maica estaba sentada al lado de Albert Barranco, con el que lleva unos días de tonteo intenso. Los dos concursantes están todo el tiempo que pueden juntos, hablando, bromeando y todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, los dos nos dejaron un momento muy gracioso cuando la exconcursante de 'Gran Hermano' vistió a su compañero con su ropa. "La verdad es que me veo guapo", le decía el catalán mientras ella se partía de risa al verle con esas pintas.

No te pierdas cómo sigue la trama entre Maica y Albert Barranco y todo lo que está ocurriendo en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS.