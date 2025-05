Cuando Gabriella estaba de ama de llaves en el vecindario, Manuel acudió a los exteriores para demostrarle su confianza

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Manuel González y Gabriella Hahlingag contaron al mundo que se estaban conociendo en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8', para gran sorpresa de Anita y Montoya, presentes en ese momento. Desde ese momento están juntos, pero su relación ha tenido muchos altibajos y han vivido una gran crisis tras la vuelta de Manuel de 'Supervivientes 2025', donde estaba concursando.

Cuando su relación estaba al filo de la ruptura, con la familia de Manuel interviniendo en contra de Gabriella, ella entró como ama de llaves en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS. Justo en esos días él volvió de Honduras, pero no pudieron aclarar todas las dudas que habían surgido entre ellos.

En el vecindario, Gabriella no quería hablar mucho del tema con sus compañeros, pero estaba preocupada. Hasta que una noche, todo dio un vuelco. Mientras estaba en el apartamento con Sthefany, Bea Retamal y Gerard, se escucharon unos gritos desde el exterior. "¡Gabriella, Gabriella! ¡Confío en ti!", se escuchó. Era Manuel que, en plena tempestad, había ido a hacerle una demostración de amor a Gabriella.

Manuel y Gabriella reaccionan en plató a las imágenes

En la gala de este lunes, Manuel y Gabriella han reaccionado a las imágenes del momentazo. "Yo no me esperaba que fuera Manuel a gritar. Era lo último que a mí se me pasaba por la cabeza y digo 'es mentira, como va a ser Manuel. Cuando me pongo nerviosa empiezo a tartamudear y que quedo tiesa. Cuando salí corriendo y me enganché a la valla, ya no estaba", contó Gabriella.

Ahora parece que van resolviendo todas las diferencias y problemas que surgieron en su relación y, como confesaron ellos mismos, ya han dormido juntos.

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS.