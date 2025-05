Pedro Jiménez 19 MAY 2025 - 23:16h.

Compartir







Manuel y Gabriella han reaparecido juntos en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' que hemos podido seguir en exclusiva en mitele PLUS solo para suscriptores y han contado en qué punto están de su relación. Además, han confesado si han dormido juntos o no. Todo esto viene después de las declaraciones de Manuel en 'Supervivientes' hace apenas 24 horas en donde aseguraba que, tras terminar su etapa en Honduras, no había atravesado un buen momento y todo lo que le llegaba del exterior y que afectaba directamente a su relación había resultado para él "muy duro".

Al ser ambos preguntados por Iban García, era Manuel el que cogía el turno de palabra tras un silencio que nos desvelaba lo difícil que es para ellos responder ese tipo de preguntas: "Desde de salir de 'Supervivientes' no ha sido fácil. Me he encontrado una situación complicada, todo el mundo opinando, mil informaciones... me he pegado tres días muy mal. No estaba durmiendo bien y no tenía ganas de nada". Además, el exconcursante de 'SV' confesaba no haber visto el programa pero sí saber que Gabriella estaba en el vecindario.

"Por ella tengo un sentimiento muy bonito", señalaba. Iban les lanzaba una pregunta directa: "¿Habéis dormido juntos ya?". "Sí, hemos hecho el carricoche", respondía Gabriella. Manuel matizaba sus palabras: "Nos lo hemos pasado muy bien. Creía que la tenía muerta y al final ha revivido", bromeaba Manuel, que añadía que si no son pareja es porque no quieren "dar un paso en falso y luego arrepentirse".

Por último, Manuel aseguraba, tras la gran bronca que tuvo con su familia, ya ha hablado con ellos: "Sí, he hablado con mi hermana y con mi padre... se ha suavizado todo un poco".

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez revela qué opinión tiene de Gerard tras dejar de conocerlo

"No tengo problema en decirlo ni me da vergüenza. Por primera vez he sentido amor en 34 años. Es la primera vez que tengo ese sentimiento. Quiero tenerla en mi vida y voy a luchar por tenerla", eran las palabras de Manuel antes de darse un emotivo y cariñoso beso con Gabriella. Gabriella, por su parte, reconocía que en un momento pensó mandarlo "todo al garete" pero, en cuanto lo escuchó, todo cambió.