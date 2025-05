Gerard se pronuncia sobre Lucía Sánchez y asegura que cuando salga del reality la llamará

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







La vuelta de Bea Retamal a ‘La casa de los vecinos de al lado’ ha derivado en un mayor acercamiento entre ella y Gerard. No obstante, esta mañana el concursante volvía a nombrar a Lucía con Sthefany, pese a que ella misma le pidió en la gala que no mencionara su nombre más.

Gerard comienza la conversación con Sthefany hablando de su salvación, algo que le ha sorprendido encarecidamente: “Cómo me salvó la gente, yo flipo. Aún no lo he asimilado”. Tras esto, Sthefy le recuerda que “ayer se te juntó el ganado. Yo miraba y pensaba una es morena, una rubia y la otra pelirroja,”, haciendo referencia a la visita de Alba Rodríguez y a la presencia en plató de Bea y Lucía.

Sobre esto, Gerard comenta que él no tiene un prototipo fijado a la hora de sentirse atraído por una persona: “Me tienen que gustar y ya”. Y la pareja de Tadeo le recuerda y que Lucía le llamó “picha floja”, a lo que la expareja de Alba le corrige: “No, me dijo picha loca”.

Gerard, sobre Lucía: "La cosa se ha enfriado por mi parte y por la suya"

Una vez menciona a Lucía, el concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ comenta que “la tengo un cariño que flipas. Fuera seguramente no querrá saber nada de mí nunca más. Yo la llamaré y si me lo coge, pues hablaré con ella”. Sthefy al escuchar estas palabras asegura que “existen los descarados y luego estás tú”.

“Lucía conmigo se ha portado que flipas. La cosa es que llevábamos sin vernos tres semanas o cuatro, encima nos hemos enrollado tres veces y aquí el tiempo se hace como más lento. La cosa se ha enfriado por mi parte y por la suya. Pero, yo con Lucia…lo que sentí no lo voy sintiendo todos los días”.