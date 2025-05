Bea Retamal comienza su misión secreta con Sthefany en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Bea Retamal ha regresado a los apartamentos de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ el reality exclusivo de Mitele Plus. Sin embargo, llega con una misión secreta: hacer creer a los concursantes que una de las chicas del vecindario está embarazada.

La primera víctima directa de esta misión es Sthefany, a la cual ha pillado a solas dentro de la casa: “Te voy a contar un cotilleo, pero por favor, no digas nada a nadie. Es heavy, lo sabe todo el mundo fuera”, comienza la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

“Hay una persona aquí dentro que está embarazada. Vamos a ser tías”, le explica. Sthefany se queda en shock ante la noticia y apunta a que es Andrea Arpal, sin embargo, en la línea de la misión, Bea prosigue: “Yo no te puedo decir nada, no te voy a decir quién”.

Sthefany reacciona a la misión secreta: "Tiene que ser Andrea"

Tras esto, la pareja de Tadeo confiesa que “tiene que ser Andrea. Y me has dicho que vamos a ser tías y la única que me cae bien aquí es ella. Bueno, Maica me cae bien también, pero lleva años sin mantener relaciones; así que es Andrea”, desvela entre risas.

“Buah, que guay mi niña. Ahora me pondré a mirarla más. Por eso duerme un montón, yo también estaré embarazada porque duermo igual que ella”, comenta la concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Ante esto, Bea le responde: “Tía, bombazo eh. Cuando salí y lo vi me quedé…”.

Por otro lado, tras ser conocedora de esta inesperada noticia, Sthefany no ha dudado en preguntar todos los detalles a Retamal: “Hay un vídeo, pero no sé por qué no lo dice aquí. Pero, yo no te he dicho nada, por favor y gracias”. A lo que Sthefy promete guardar el secreto y asegura estar ilusionada: “No voy a decir nada, pero que guay”