Nerea 'GH' fue la invitada a la fiesta de anoche

La fiesta de este martes por la noche en 'Los vecinos de la casa de al lado, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, no fue tan alegre como se podría esperar y los vecinos protagonizaron una gran bronca. La invitada de la noche fue Nerea, de 'Gran Hermano', y los concursantes tuvieron que decidir si se quedaba a dormir o no.

Gerard defendía que debía quedarse porque "todos los invitados que han ido de visita al vecindario se han quedado", pero sus compañeras no lo veían de la misma manera. Sobre todo Bea Retamal, a la que esta respuesta provocó un gran malestar y también celos. Sus compañeras Érika y Sthefany salieron en su defensa.

La bronca de Érika y Sthefany con Gerard

Primero estuvieron hablando Sthefany y Érika. "Yo ya no quiero que se quede, lo siento mucho. Porque encima es prepotente. No me gustan esos aires de grandeza", afirmaba la que fuera soltera en 'La isla de las tentaciones 8'. Luego se fue a hablar directamente con Gerard para intentar aclarar las cosas. "Lo que quiero que entiendas, mi vida, es que Sthefany lo que ha hecho ha sido para que tú estés con ella [con Bea] a solas. No quiere que se quede Nerea porque sabe que Bea se puede incomodar y que tú te estés peleando con todo el mundo para que ella se quede sí o sí...", le dijo.

Gerard defendió que si tenía esa postura era porque Nerea le caía bien y decía no entender las actitudes de sus compañeras. Fue entonces cuando intervino Sthefany: "Cómo no las vas a entender. Tienes que ser empático (...) Date cuenta que estás tonteando con Bea y que es una situación incómoda".

Gerard seguía sin comprender e insistía en que, aunque él conocía a Nerea de fuera, nunca se había liado con ella.

