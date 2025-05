Lara Guerra 22 MAY 2025 - 22:08h.

Yola Berrocal visita 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele Plus, para dar a los concursantes una clase de interpretación. Tras esta clase, la representante de famosos los felicita por su buen acting; sin embargo, también ha aprovechado para recriminarles la mala actitud que han tenido en la última fiesta con Nerea, exconcursante de 'Gran Hermano'. Pese a las buenas intenciones de Berrocal, sus comentarios no han sentado bien ni a Bea ni a Sthefany. Ambas han querido explicarle los motivos de por qué no dejaron a Nerea dormir en el vecindario.

"Ella tenía una actitud perfecta, no se metió con nadie ni nada. ¿Por qué esta experiencia tan bonita se la tienes que quitar?", pregunta Yola. Además, la invitada se ha dirigido a Barranco para recordarle su buena voluntad después de prestarse voluntario a dormir en el suelo para hacer hueco a Nerea: "Tú ibas a dormir en el suelo porque eres un gran superviviente, habiendo estado ahí, cualquier cosa".

Yola Berrocal, sobre las actitudes con Nerea: "Hay que tener un poco de empatía y sacar lo bonito de esto"

"Yo os lo digo por vosotros, a mi me da igual. Creo que tenéis que ser generosos. Yo os he visto hoy y he descubierto todo lo bueno, tenéis muchísimo talento y estáis en vuestra mejor versión. En cambio, el otro día sacásteis la peor versión de cada uno, menos Barranco y Gerard", asegura Yola Berrocal.

Ante estas palabras, Sthefany explica que "sabes lo que pasa, que en parte la chica vino ya con la trama de Gerard para decir que él estuvo tonteando diez minutos con ella". Bea decide interrumpir y explica que "te voy a ser muy sincera, Yola. No es por Nerea, si viene ella me la meto en la habitación y convivo con ella. Nerea llegó con una actitud buenísima, no tuvo ningún problema conmigo ni con nadie, pero al final, Sthefy intentó tomar una decisión".

Por otro lado, Berrocal pide a Sthefy que le sea sincera y le explique los motivos reales que le llevaron a tomar esta decisión: "Yo la actitud de llegar y decir lo del tonteo de Gerard, y contar que 'es que tu amigo está enfadado contigo' cuando él a dos días de entrar aquí estaba bien. Siento que vino un poco a meter un poco de cizaña. La vi incómoda también". Por último, Yola comenta que "hay que tener un poco de empatía y sacar lo bonito de esto, que es una pasada"