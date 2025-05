Gerard asegura que en el caso de Érika, él nunca hubiese contado la infidelidad

El mensaje que Mayeli ha mandado a Érika ha provocado un debate en el apartamento de 'Los vecinos de la casa de al lado' en el que la concursante se defiende a sí misma dando explicaciones de por qué contó que Álvaro se había liado con ella cuando estaba con su amiga. Sin embargo, su compañero Gerard no tiene la misma opinión y le dice que él no lo hubiese hecho.

"El infiel tiene valores, yo no"

La sevillana cuenta que tuvo un desliz con Álvaro, no por molestar a Mayeli, si no porque verdaderamente sentía atracción por él. Sin embargo, en el momento en que ella dijo que éste le había sido infiel a su pareja con ella y él lo negó mirándole a los ojos, todo cambió: "De todas las formas se me cayó".

Sus compañeros de concurso quieren saber por qué decidió contarlo, a lo que Érika responde tajantemente: "A mi me preguntaron y yo respondo. Así de claro". Gerard no está de acuerdo con la postura de la sevillana: "Hay una cosa que se llaman valores". Una afirmación que hace saltar a la concursante: "El infiel tiene valores, yo no".

Y es que, el manchego considera que "para subirse al carro, a todo el mundo le gusta hablar de todo el mundo". Por eso, él no contaría nunca nada de lo que se enterase o hiciese, según afirma: "Intento entrar de otra manera, digo que he tonteado o lo que sea, pero no cuento que me he enrollado con esa persona porque en ese momento habéis estado a gusto y si la otra persona se ha equivocado..." Sin embargo, a Érika no le salió callarse porque Álvaro afirmó que se lo estaba inventando, que no le gustaba y que no tendría nada con ella.

Mientras, Barranco cree que ambos tienen razón porque él no contaría nada si la persona con la que ha tenido un 'affaire' hablase bien de él, pero si "mete caña" o "deja mal" pues haría lo mismo que Érika.