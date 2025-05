Barranco pide como deseo de cumpleaños a Bayan

Así ha sido el deseo que Barranco ha pedido por su cumpleaños

Barranco gana una cena especial y elige a un concursante para que le acompañe: "En tu casa y contigo"

El cumpleaños de Albert Barranco está al caer, pero sus compañeros prefieren que lo celebre ya y le han preguntado qué es lo que desea, y él lo tiene muy claro: a Bayan.

''Bayan es mi consejera aquí donde la veis'', dice Barranco, y continúa hablando de ella demostrando que solo tiene buenas palabras para la exparticipante de 'La isla de las tentaciones': ''Me llevo muy bien con ella. Nunca imaginé que iba a conocer a una niña como Bayan, que es un pibón y me iba a llevar también, no fuera a pasar nada y tener la relación que tengo con ella''.

Gerard cree que ha faltado muy poco para que pasase algo entre ellos: ''Habéis superado ese límite, una vez que se pasa esa barrera ya se convierte en amiga''.

Y Barranco le ha dado la razón a su compañero que considera que, una vez que ambos han conseguido dejar atrás la atracción sexual, tienen una bonita y verdadera relación de amistad: ''Ha estado cerca pero hemos puesto por delante la amistad que otra cosa''