Así ha reaccionado Alba tras ver las imágenes de la noche de pasión entre Gerard y Bea Retamal: "T gusta más una cámara que un c***"

Alba y Gerard han mantenido este lunes un tensísimo rifirrafe en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality emitido en mitele PLUS solo para suscriptores. La tensión ha saltado por los aires cuando Alba ha comentado que, a pesar de que ya ha pasado tiempo desde que lo dejó con Gerard, está "en un proceso de separación", aunque esté conociendo en estos momentos a un chico. "Al final ha sido un año. Una cosa es verlo en la intimidad y otra escucharlo", ha señalado, al ver las imágenes de Gerard y Alba en el vecindario teniendo sexo. "Eso lo ha visto su familia", ha añadido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

"Te duele porque te lo noto en la cara", ha dicho Gerard, provocando la furia en Alba. "¿Quieres dejar de hacer el espectáculo, que te gusta más una cámara que un c***?", ha subrayado, por su parte, Alba. Gerard le ha echado en cara que diga eso cuando a ella también le gusta las cámaras y Gerard, mientras tanto, le ha reprochado que también ella "se está acostando con quien quiere".

Y es que lo que no entiende Alba es que le diga que lo que han tenido le importa en la actualidad y que luego tenga momentos como el que ha tenido con Bea Retamal en el vecindario. "Pues sí, me importas", ha señalado Gerard. "Me has puesto los cuernos con cuarenta mujeres", ha dicho Alba, tras escuchar de su exnovio que sus padres habían visto cómo se daba un beso con Gianmarco.

Por otro lado, Alba le ha dicho a Gerard que su amigo Álvaro le ha traicionado: "Ha contado que Lucía y tú os acostasteis fuera". Unas palabras que Gerard desmentía y que Lucía, al respecto, aseguraba que ya ha dicho en muchas ocasiones que fuera no ha hecho nada más que hablar con Gerard, y que además fue cuando ya no estaba (Gerard) con Alba.