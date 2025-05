Ana Carrillo 26 MAY 2025 - 16:49h.

Albert se sincera con Maica y le pide perdón: "¿Tú crees que no me gustas?”

Marta Peñate cree que Barranco se ha equivocado al interpretar los sentimientos de Maica Benedicto

Albert Barranco y Maica Benedicto han tenido una conversación sobre su relación en 'Los vecinos de la casa de al lado' tras la entrada de Érika Portillo, con la que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido mucha afinidad.

En esa charla, el catalán le ha dicho a la murciana que no debería estar celosa por nada de lo que él haga ni con Érika ni con otras chicas porque ambos están solteros. La exconcursante de 'Gran Hermano' le ha asegurado que entiende que es un hombre soltero con derecho a conocer a otras chicas, pero que esperaba por su parte más responsabilidad afectiva.

Además, le ha dicho que no le ha gustado sentir que él la dejaba de retrógrada por su forma de entender el amor y las relaciones. Una charla que después se ha reconducido porque el exconcursante de 'Supervivientes' le ha pedido perdón y han acercado posturas.

Pero a Marta Peñate, colaboradora de 'Los vecinos de la casa de al lado', no le ha parecido que la postura de Barranco haya sido buena al comienzo de la conversación y así lo ha expresado en la red social X: "Maica no es la típica tía a la que Barranco estás acostumbrado. Ella no se te tira al cuello para demostrarte que le gustas, ella necesita su tiempo. Barranco se va a arrepentir".

"Es que me ha jodido muchísimo lo de Barranco, me metía mucho para ver cómo avanzaba todo entre ellos. Es que no se puede ser tan básico, como Maica no te besa, como Maica no se acuesta contigo ya llegas a la conclusión de que no le gustas del todo. No todas son así", ha añadido la ganadora de 'Supervivientes All Stars', defendiendo la forma de amar y de iniciar las relaciones de la amiga de Óscar Landa y Daniela Cano.