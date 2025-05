Maica Benedicto le confiesa a Tadeo y Andrea que no cree que sea ella la elegida por Barranco para esa cena especial

Adara Molinero, preocupada por Maica Benedicto y su relación con Albert Barranco

Por haber adivinado la respuesta a 'La gran pregunta', Barranco ha ganado la posibilidad de invitar a quién quiera a una cena especial. Ante esta recompensa, Maica entra en crisis y le confiesa a sus compañeros del trastero de 'Los vecinos de la casa de al lado' que está segura de que Barranco elijará a Érika en vez de a ella.

La predicción de Maica sobre la decisión de Barranco

Al hablar con sus compañeros sobre la recompensa de Barranco, Maica Benedicto les confiesa a Tadeo y Andrea que tiene una idea en la cabeza que le está rondando últimamente: "Tengo una predicción y mi intuición nunca falla". Sin embargo, no se atreve a decirlo en voz alta hasta que estos le aseguran que Barranco la elegirá a ella como acompañante a esa cena tan especial y que, seguramente, sea algo que Érika sepa también. "Por eso mismo, no voy a aceptar la cena hasta que no vea su reacción y sepa a quién ha dicho primero porque a dos bandas, conmigo no", señala.

Acto seguido, se pone a pensar en cómo será esa velada para que sea especial e intuye que será en el trastero adornada con objetos románticos como velas. "Aquí estáis solos", señala Andrea, una afirmación que no sienta nada bien a Maica: "No me incluyas, tía". Tadeo no entiende por qué no pueden pensar que será la elegida de Barranco si ellos ven que tiene más posibilidades con ella que con Érika.