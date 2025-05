Ana López carga contra Laura Cuevas por cuestionar la relación de Borja y Montoya

Ana Carrillo 26 MAY 2025 - 17:32h.

Ana López ha arremetido contra Laura Cuevas por poner en duda que Borja González no quiera que Montoya sea expulsado de 'Supervivientes'

Sandra Barneda provoca las lágrimas de Anita, Montoya y Carmen Alcayde con sus palabras: "Dejadme que os diga gracias"

Compartir







Por primera vez en esta edición de 'Supervivientes' los concursantes han tenido que posicionarse y decir que concursante quieren que sea expulsado en esta semana en la que están nominados Montoya, Anita Williams y Carmen Alcayde. Borja González se ha posicionado en contra de la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate', despertando la indignación de Laura Cuevas, que estaba presente en plató.

"Desde que Montoya entró, Borja pensó que el premio era para Montoya y está deseando que se vaya", comentó la examiga de Anabel Pantoja, que recibió muchos aplausos en plató, pero que enfureció a Ana López, novia del exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que le respondió desde sus stories de Instagram porque no se encontraba en plató, sino en su casa en Valencia.

"Menos mal que Dios me ha dado una paciencia increíble para no m*t*r a Laura Cuevas", comenzaba diciendo la influencer, que a continuación explicaba que no es cierto que Borja quiera ver a Montoya fuera del concurso porque en realidad se llevan muy bien fuera y se conocían antes de participar en 'Supervivientes'.

"Laura, querida, igual no sabes muy bien de lo que va el tema, pero Anita ha sido y sigue siendo un gran apoyo para Borja, que lo sé que la quiere muchísimo, ¿vale? Y Borja quiere a Montoya porque hemos salido juntos de fiesta, hemos ido a cenar, hemos quedado mucho antes de entrar a 'Supervivientes', eran muy colegas de antes", aseguraba Ana, visiblemente molesta porque se pusiera en duda la honestidad de su novio en su posicionamiento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Así que, Laura, ponte un puntito en la boca y encargarte de lo que tengas que encargarte", sentenciaba la amiga de María Aguilar y Marieta en sus stories, donde ha estallado como nunca para defender a su novio y padre de su hijo Luca.