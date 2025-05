Patricia Fernández 25 MAY 2025 - 22:53h.

Montoya, Anita y Carmen Alcayde salían nominados después de que la 'Ruleta de Poseidón' fuera protagonista en unas nominaciones históricas en 'Supervivientes', los que se enfrentaban al 'Ágora de Poseidón' durante el 'Conexión Honduras' para afrontar todo lo que han vivido en el concurso y cómo están viviendo esta nominación tan complicada para ellos.

Sandra Barneda, que conectaba en directo con los tres nominados en el 'Ágora de Poseidón', les preguntaba respecto a la posición de algunos de sus compañeros en esta nominación: "¿Os han ganado la partida?"

"Han ganado una batalla, la guerra no", respondía Carmen y Montoya apuntaba algo: "Yo no he venido a concursar contra nadie, a Supervivientes viene una a luchar contra uno mismo, yo no he venido a competir con nadie, simplemente a sobrevivir y llegar lejos". Algo con lo que estaba de acuerdo Anita: "A pasar los límites que no vas a pasar en la vida, saber cómo controlar ciertas cosas, no es ganar o perder una batalla".

Sandra Barneda, a los tres nominados: "Gracias por habernos dado tantos buenos momentos"

Mientras estos se explicaban, Sandra Barneda quería dedicarles unas palabras: "Lleváis 81 días, es una barbaridad. Nos lo hemos pasado muy bien con vosotros como trío. El domingo que viene no existirá este trío, dejadme que os diga gracias por habernos dado tantos buenos momentos como trío, os lo digo de corazón".

Lo que provocaba las lágrimas de los tres nominados, que agradecían este bonito gesto de Sandra Barneda, mientras Carmen Alcayde aseguraba que "lo han vivido a tope" y Anita explicaba que "ha sido un placer" todo lo que han vivido juntos en Honduras.