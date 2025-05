Patricia Fernández 26 MAY 2025 - 02:51h.

Makoke asegura que Anita le contó que mantuvo relaciones sexuales con Montoya en 'Playa Misterio'

Sandra Barneda provoca las lágrimas de Anita, Montoya y Carmen Alcayde con sus palabras: "Dejadme que os diga gracias"

El 'Oráculo de Poseidón' señalaba a Makoke y Anita después de la fuerte discusión que ambas han protagonizado en la playa y, es que Makoke atribuía los cambios físicos de su compañera a un posible embarazo, lo que provocaba el gran enfado de esta.

"¿No estarás embarazada? Has engordado y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda", decía Makoke a Anita y esto no gustaba nada a la superviviente. Algo ante lo que Makoke explicaba el porqué de sus palabras: "Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla...".

Ya en el 'Oráculo de Poseidón' Makoke aseguraba que, "en ningún momento, ha sido en tono despectivo", pero Anita que esto era "una recogida de cable". Momento en el que Makoke amenazaba con que Anita "no le hiciera hablar" y esta le pedía que dijera lo que quisiera claramente.

Y Makoke terminaba diciendo que Anita le había contado que "en 'Playa Misterio' había tenido relaciones sexuales con Montoya". Lo que Anita negaba completamente: "Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras". Como también reaccionaba Montoya: "Te estás pasando un huevo, es lamentable". Y ambos aseguraban que esta información no era verdad, pero Makoke continuaba insistiendo en que sabía esta información: "No estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben".

Después del tenso momento que se generaba con esto en el Oráculo, Sandra Barneda pedía hablar con Anita a solas, a la que volvía a preguntar si mantuvo relaciones sexuales con Montoya al principio del concurso. "En 'Playa Misterio' no", dejaba claro Anita.

Anita decide hacerse un test de embarazo

Y la presentadora le lanzaba una pregunta a la superviviente ante todo lo sucedido: "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?

Y Anita tomaba una decisión: "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela".

La que, después de tomar esta decisión, volvía al 'Oráculo de Poseidón' y contaba a Montoya y a Carmen Alcayde delante del resto de sus compañeros que se someterá a un test de embarazo en Honduras.